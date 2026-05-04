Recuperan motocicleta robada en operativo de Frontera y Castaños

Mediante un operativo coordinado y sin margen para errores, elementos de Seguridad Pública de los municipios de Frontera y Castaños lograron la recuperación de una motocicleta que contaba con reporte de robo, tras desplegar una búsqueda simultánea en distintos sectores de ambas localidades.

Acciones de la autoridad

La acción se ejecutó bajo una estrategia conjunta entre las direcciones municipales, que activaron recorridos de vigilancia y filtros de inspección en puntos clave, enfocando los esfuerzos en zonas previamente identificadas por incidencia delictiva. Fue durante estas labores que los oficiales lograron ubicar la unidad, la cual coincidía plenamente con las características reportadas.

El aseguramiento se realizó sin incidentes, procediendo de inmediato a resguardar la motocicleta para su posterior puesta a disposición de las autoridades correspondientes, a fin de continuar con las diligencias legales y su eventual devolución al propietario.

Detalles confirmados

Fuentes oficiales confirmaron que este resultado es producto de la coordinación efectiva entre ambas corporaciones, destacando la importancia de mantener operativos conjuntos para inhibir el robo de vehículos y fortalecer la presencia policial en la región.

Aunque no se reportaron personas detenidas en relación con este hecho, las investigaciones continúan abiertas para dar con los responsables. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad sospechosa, subrayando que la colaboración social es clave para combatir este tipo de delitos.