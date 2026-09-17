Se pelean vecinos y un hombre resulta atropellado

MONCLOVA, COAH.- Una antigua disputa entre vecinos terminó en un incidente que dejó a un hombre lesionado, luego de que presuntamente un automovilista dirigiera su vehículo hacia él y escapara del lugar en la colonia Tierra y Libertad.

El afectado fue identificado como Arturo, de 35 años, quien durante la noche se encontraba conviviendo con sus familiares Saúl y Edwin en el exterior de un domicilio ubicado en el cruce de las calles 9 y 36.

Disputa entre vecinos

De acuerdo con la versión proporcionada a las autoridades, al sitio llegó Noé a bordo de un Chevrolet Aveo negro. Al encontrarse con Arturo, ambos comenzaron a discutir debido a diferencias que presuntamente mantenían desde tiempo atrás.

La situación se tornó más tensa hasta que, según los testigos, Noé aceleró el automovil y lo dirigió hacia los tres hombres.

Saúl y Edwin consiguieron apartarse de la trayectoria, pero Arturo no logró hacerlo y fue alcanzado por el vehículo, quedando lesionado sobre la vía pública.

Tras el incidente, el conductor abandonó el lugar a bordo del Aveo antes de la llegada de las autoridades.

Atención médica y seguimiento

Familiares y testigos solicitaron apoyo a la Cruz Roja Mexicana. Paramédicos atendieron al lesionado y posteriormente lo trasladaron al Hospital Amparo Pape Benavides, donde quedó bajo valoración médica por una probable fractura en una pierna y diversos golpes.

Elementos policiacos realizaron recorridos por los alrededores para tratar de localizar al presunto responsable, pero no lograron ubicarlo.

Las autoridades indicaron al afectado que acudiera ante el Ministerio Público para formalizar la denuncia y aportar la información necesaria para iniciar las investigaciones correspondientes.