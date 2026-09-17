Vuelca tráiler con pollos y bloquea la carretera

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- Un tráiler cargado con pollos volcó durante la noche del miércoles y quedó atravesado sobre la carretera Cuatro Ciénegas-Ocampo, provocando el cierre total de la vialidad.

El tractocamión terminó ocupando ambos sentidos de circulación, mientras parte de los animales que transportaba quedó sobre la carpeta asfáltica, complicando el paso de los automovilistas.

Causas del Accidente

Testigos señalaron que la unidad presuntamente circulaba a velocidad excesiva antes de salir de control, aunque esta versión no ha sido confirmada por las autoridades.

El conductor logró salir por sus propios medios del tractocamión y presentó algunas molestias físicas, además del fuerte susto. Hasta el momento no se reportaron otras personas lesionadas.

Respuesta de Emergencia

Elementos de Protección Civil acudieron al lugar para coordinar la atención de la emergencia y apoyar en las labores necesarias para retirar la unidad y liberar la carretera.

La circulación permaneció cerrada durante varias horas mientras se realizaban las maniobras correspondientes.

Será el peritaje de las autoridades el que permita establecer las causas que provocaron la volcadura y determinar las condiciones en que ocurrió el accidente.