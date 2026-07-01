Tres muertes por asfixia en festejos de selección mexicana en CDMX

Los festejos por la victoria de la selección mexicana sobre Ecuador en el Mundial de Fútbol 2026 dejaron un saldo trágico en la Ciudad de México, donde tres personas perdieron la vida por asfixia durante las celebraciones masivas.

La jefa de Gobierno de la capital, Clara Brugada, informó durante la madrugada de este miércoles que las víctimas fueron encontradas inconscientes en Paseo de la Reforma. Aunque recibieron atención médica y fueron trasladadas a un hospital, no lograron sobrevivir.

A través de sus redes sociales, la mandataria expresó sus condolencias a los familiares de las personas fallecidas y reiteró el llamado a celebrar con responsabilidad, cuidado y empatía.

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México detalló que las víctimas son dos mujeres, de 19 y 48 años, y un hombre de 44 años. La joven y el hombre fueron localizados entre las calles Hamburgo y Lancaster, en la colonia Juárez, a una cuadra del Ángel de la Independencia. Personal de emergencia realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar antes de trasladarlos a un hospital, donde posteriormente fallecieron. La tercera víctima fue encontrada en la calle Berna y también fue declarada muerta por asfixia tras los intentos por restablecer sus signos vitales.

La presidenta Claudia Sheinbaum también envió sus condolencias a las familias afectadas e informó que la Jefatura de Gobierno mantiene contacto con ellas. Además, señaló que instruyó a Rosa Icela Rodríguez para brindar el apoyo necesario y adelantó que Clara Brugada ofrecerá una conferencia de prensa para ampliar la información sobre lo ocurrido.

Las celebraciones por el pase de México a los octavos de final reunieron entre 800 mil y un millón de personas en los alrededores del Ángel de la Independencia, en una concentración marcada por la euforia y las aglomeraciones.

Pese a que el Gobierno capitalino implementó una estrategia preventiva con campañas de concientización, restricciones por Ley Seca en algunas zonas y un operativo especial de vigilancia, la asistencia superó las previsiones. La afluencia de aficionados provocó congestionamientos en los accesos a Paseo de la Reforma, mientras vendedores ambulantes y grupos de personas dificultaban el tránsito en la zona. Incluso durante la mañana siguiente, algunos asistentes permanecían celebrando mientras cuadrillas de limpieza trabajaban para recuperar la normalidad en el área.