Hombre es arrestado por amenazar a policías en Frontera

FRONTERA COAH.- Juan Ibarra Navarro, conocido como "Juancho", fue detenido por elementos de la Policía Municipal y consignado ante el Ministerio Público por el presunto delito de amenazas, luego de un incidente registrado en la colonia Elsa Hernández.

De acuerdo con el informe policial, los hechos ocurrieron cuando los oficiales realizaban recorridos de presencia y vigilancia por ese sector. Al llegar al cruce de las calles Miguel Boy y 14 de Mayo, ubicaron a Juan Ibarra Navarro, vecino de la misma colonia.

Los agentes le realizaron una inspección preventiva de rutina. Sin embargo, durante la intervención, el hombre presuntamente comenzó a insultar y amenazar verbalmente a los elementos municipales, conducta que motivó su aseguramiento.

Tras su detención, Juan Ibarra Navarro fue trasladado a las celdas municipales, donde quedó a disposición de la autoridad correspondiente para la integración del procedimiento legal.

Posteriormente, fue consignado ante el Ministerio Público, instancia que determinará su situación jurídica por el presunto delito de amenazas.