Detienen a ladrón en taller de maquinados en Monclova

MONCLOVA COAH.- La tarde de ayer terminó tras las rejas para un presunto ladrón que fue sorprendido dentro de un taller de maquinados ubicado en el cruce de Paseo del Río y Avenida Industrial, en la colonia Braulio Fernández, generando la movilización inmediata de elementos de Seguridad Pública Municipal.

De acuerdo con los primeros reportes, trabajadores del establecimiento detectaron movimientos sospechosos en el interior del inmueble y, al verificar lo que ocurría, descubrieron a un sujeto ajeno al negocio dentro de las instalaciones. La presencia del individuo provocó que rápidamente se solicitara apoyo a través del sistema de emergencias.

Minutos después, unidades municipales arribaron al sitio y encontraron al presunto responsable aún dentro del taller, por lo que procedieron a asegurarlo sin que se reportaran personas lesionadas durante la intervención policiaca.

El individuo fue sometido a una revisión preventiva y posteriormente trasladado a las celdas municipales, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes mientras se determina su situación legal.

Autoridades señalaron que el detenido presuntamente pretendía apoderarse de objetos y herramientas del establecimiento, aunque serán las investigaciones las que definan el alcance de los hechos y posibles daños ocasionados.

La rápida reacción de los trabajadores y la oportuna intervención policiaca evitaron que el robo se consumara, cerrando así otro episodio de inseguridad que volvió a encender la alerta entre comerciantes y propietarios de negocios del sector industrial.