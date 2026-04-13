Fallece solo en casa prestada

FRONTERA, COAH.– Un hombre fue encontrado sin vida al interior de la vivienda que le habían prestado para resguardarse, en hechos registrados pasado el mediodía de este lunes en la colonia El Roble, en el ejido Pozuelos.

El fallecido fue identificado como Eloy Sanmiguel Villegas, quien fue localizado por el propietario del domicilio, Mario Cisneros, de 71 años de edad, en la casa ubicada sobre la calle Sauce número 104.

De acuerdo con el relato del dueño, al acudir al inmueble y tocar la puerta sin obtener respuesta, decidió ingresar, encontrando a Eloy recostado en el piso a un lado de una cama, ya sin signos vitales.

Mario Cisneros explicó que conoció al hoy occiso desde noviembre del año pasado en una iglesia del Centro de Fe y Esperanza, y al enterarse de su situación vulnerable, decidió brindarle apoyo permitiéndole habitar la vivienda para que la cuidara.

Tras el hallazgo, elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos, solicitando el apoyo de paramédicos de Bomberos, quienes al revisar al hombre confirmaron que ya no contaba con signos de vida.

Posteriormente, detectives de la Agencia de Investigación Criminal y personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes en el lugar, descartando en una primera instancia huellas de violencia en el cuerpo.

Las autoridades señalaron que todo apunta a un fallecimiento por causas naturales, aunque será la necropsia de ley la que determine con precisión las causas del deceso.

Finalmente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicarán los estudios correspondientes.