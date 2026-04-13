Se les atravesó en la 30 coyote hace volcar a familia

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.– Un viaje de regreso de vacaciones terminó en tragedia la noche del domingo, luego de que una familia completa sufriera una aparatosa volcadura sobre la carretera federal número 30, dejando como saldo diez personas lesionadas, entre ellas varios menores.

El accidente se registró a la altura del kilómetro 149+600, en el tramo Cuatro Ciénegas–San Pedro, donde una camioneta Nissan Urban modelo 2023, en color blanco, quedó volcada sobre su costado derecho tras salir de la cinta asfáltica.

De acuerdo con el conductor, Fermín Reyna Salazar, de 47 años, el percance ocurrió cuando un coyote se atravesó repentinamente en la carretera. Al intentar esquivarlo, perdió el control del volante, lo que provocó que la unidad terminara fuera del camino con severos daños en toda su estructura.

Trascendió que los tripulantes formaban parte de una familia de diez integrantes que regresaba de vacaciones cuando ocurrió el accidente, convirtiendo el trayecto en una escena de desesperación.

Entre los lesionados se encuentran Imelda Moreno Esquivel, Raúl Alejandro Moreno Banda, Valentín Moreno Esquivel, Marisol Suárez Garza, Juanita Marisol Hernández Suárez, así como los menores Alison Guadalupe 'N', Mateo 'N', Aarón 'N' y Dylan 'N'.

Tras el reporte, se desplegó un operativo en el que participaron elementos del Mando Coordinado Región Centro, Guardia Nacional y paramédicos de Protección Civil y Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron auxilio inmediato a los ocupantes.

Todos fueron valorados en el lugar y posteriormente trasladados a unidades médicas para su atención, sin que hasta el momento se reporten lesiones que pongan en riesgo sus vidas.

Elementos de la Guardia Nacional se hicieron cargo del peritaje correspondiente, mientras que la unidad quedó bajo resguardo para su posterior retiro.

Detalles confirmados

El accidente ocurrió en la carretera federal número 30, donde una camioneta quedó volcada. Los lesionados incluyen varios menores, quienes fueron trasladados a unidades médicas. La presencia de fauna en la carretera es un riesgo constante para los conductores.

Impacto en la comunidad

La comunidad de Cuatro Ciénegas se encuentra consternada por el accidente, que pone de manifiesto la necesidad de mayor vigilancia en las carreteras. Las autoridades locales han instado a los conductores a tener precaución ante la presencia de fauna en las vías.

Acciones de la autoridad

Las autoridades han comenzado a implementar medidas para mejorar la seguridad en la carretera federal número 30, incluyendo señalización y campañas de concientización sobre el riesgo de fauna en la vía.