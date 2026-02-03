´Atoran´ a abuelita

Una mujer de 68 años de edad fue detenida por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Cuatro Ciénegas, tras ser sorprendida en posesión de narcóticos durante un operativo de revisión realizado la tarde de este lunes sobre la carretera federal número 30.

Detalles confirmados

La detención se llevó a cabo a la altura del kilómetro 84+500, dentro del territorio municipal, donde los oficiales instalaron un punto de inspección preventiva. Durante el operativo, los uniformados revisaron un autobús de pasajeros de la línea Frontera, en el que viajaba la ahora detenida. De acuerdo con el informe oficial, al realizar la inspección a la pasajera se le localizaron cuatro bolsas que contenían marihuana, con un peso aproximado de medio kilogramo, por lo que fue asegurada de inmediato por el presunto delito de posesión simple de narcóticos.

La mujer fue identificada como María Leticia Palomo Hernández de 68 años de edad, con domicilio en la calle Ribereña del ejido La Cruz, en el municipio de Frontera. Tras su detención, fue trasladada a las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Cuatro Ciénegas. Posteriormente, quedó a disposición del Juez Calificador, autoridad que se encargará de determinar su situación legal conforme a los procedimientos establecidos. La droga asegurada fue puesta bajo resguardo como evidencia.

Acciones de la autoridad

Las autoridades señalaron que estos operativos forman parte de las acciones permanentes de vigilancia y prevención del delito en tramos carreteros del municipio.