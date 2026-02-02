Dejan 'ratotas' casa sin luz

MONCLOVA, COAH.- Un domicilio de la colonia Nueva Rosita fue blanco de la delincuencia y terminó con severos daños estructurales, además de quedar completamente sin energía eléctrica, luego de que sujetos desconocidos ingresaran durante la ausencia de su propietaria y se llevaran todo el cableado.

Los hechos fueron descubiertos la mañana de ayer, cuando Libertad Aguirre llegó a su vivienda ubicada en el cruce del bulevar Benito Juárez y la avenida Los Reyes, y se percató de que el inmueble no contaba con suministro eléctrico. Al revisar el interior, confirmó que no se trataba de una falla común, ya que toda la instalación de luz había sido arrancada.

Durante la inspección, la afectada también detectó daños en el portón principal y en las puertas de acceso, lo que evidenció que los responsables forzaron las entradas para cometer el robo. El desmantelamiento dejó la vivienda prácticamente inhabitable y representó pérdidas económicas considerables.

Elementos de Seguridad Pública Municipal acudieron al lugar tras el reporte, realizaron la inspección correspondiente y documentaron tanto los daños como la ausencia total del cableado eléctrico. Posteriormente, orientaron a la propietaria para que acudiera ante el Ministerio Público a interponer la denuncia formal por el delito de robo contra quien resulte responsable.

Acciones de la autoridad

El caso se suma a los robos a casa habitación que no solo afectan el patrimonio de las familias, sino que además dejan inmuebles en condiciones de riesgo. Las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes para dar seguimiento a los hechos.