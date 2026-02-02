Quemazón en Merco moviliza a Bomberos

Un incendio registrado en las ruinas del inmueble donde anteriormente operaba el supermercado Merco Carranza provocó una rápida movilización de elementos del Cuerpo de Bomberos de Monclova, la tarde de ayer, en pleno corazón de la Zona Centro de la ciudad.

El siniestro ocurrió en el cruce de las calles Venustiano Carranza y Jesús Silva, donde vecinos reportaron la presencia de humo y fuego al interior del predio abandonado, lo que generó alarma ante el riesgo de que las llamas se propagaran a comercios y viviendas cercanas.

De acuerdo con información de las autoridades, el fuego se originó dentro de la estructura deteriorada, la cual ya había resultado severamente dañada por un incendio previo. Habitantes del sector señalaron que el inmueble es utilizado de manera constante por personas en situación de calle, lo que incrementa el riesgo de este tipo de incidentes.

Acciones de la autoridad

Al arribar al lugar, los vulcanos iniciaron las labores para sofocar las llamas que consumían basura, escombros y restos de material acumulado en el interior. Las maniobras se realizaron con extrema precaución, debido a la inestabilidad del edificio y el peligro de colapsos.

Tras varios minutos de trabajo, el incendio fue controlado y extinguido en su totalidad, evitando que el fuego se extendiera a inmuebles aledaños. Posteriormente, elementos de seguridad acordonaron el área para impedir el acceso de civiles.

Evaluación del inmueble

Personal de Protección Civil tomó conocimiento de los hechos y realizó una evaluación del estado del inmueble, el cual representa un riesgo latente por sus condiciones estructurales. Las autoridades informaron que se analizarán medidas preventivas para restringir el acceso y reducir la posibilidad de nuevos incendios.