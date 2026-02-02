pretende intimidar a uniformados

MONCLOVA, COAH.- Por el presunto delito de amenazas, un hombre fue detenido por elementos de la Policía Municipal y posteriormente consignado ante el Ministerio Público, luego de protagonizar un altercado con uniformados durante la tarde de ayer en la colonia Independencia.

El detenido fue identificado como Héctor Gerardo Hernández Gaytán, quien fue asegurado en el cruce de las calles Francisco Sarabia y Raúl Cortés, mientras oficiales realizaban recorridos de vigilancia preventiva en el sector.

De acuerdo con el informe policial, los agentes detectaron al individuo cuando comenzó a lanzar insultos directos en su contra sin motivo aparente. La situación se tornó más grave cuando el sujeto escaló su conducta y profirió amenazas contra los elementos municipales, lo que obligó a una intervención inmediata.

Acciones de la autoridad

Siguiendo los protocolos de actuación, los oficiales procedieron a su aseguramiento, informándole el motivo de la detención y resguardando en todo momento su integridad física. Posteriormente, fue trasladado a las instalaciones de Seguridad Pública Municipal, donde quedó bajo custodia en las celdas preventivas.

Horas más tarde, Hernández Gaytán fue puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad encargada de determinar su situación legal conforme a lo establecido por la ley.

Consecuencias del altercado

Autoridades señalaron que este tipo de conductas representan una falta grave al orden público y a la función policial, reiterando que se actuará con firmeza ante cualquier agresión o amenaza contra los cuerpos de seguridad. Durante el incidente no se reportaron personas lesionadas.