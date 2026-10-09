Internan en el C4 a presunto homicida de Abel

MONCLOVA, COAH.- Elementos de la Agencia de Investigación Criminal cumplimentaron la noche de este viernes una orden de aprehensión contra Martín "N", de 34 años, apodado "Sofía", señalado como probable responsable del homicidio calificado de Abel Bernardo Castillo Peña, de 21 años.

Tras hacerse efectiva la orden judicial, el imputado fue trasladado bajo un operativo de seguridad a las celdas del Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando (C4), donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes, en espera de ser presentado ante el juez penal.

De acuerdo con la información del caso, se prevé que durante las primeras horas de este sábado Martín "N" comparezca ante la autoridad judicial para la audiencia inicial, en la que se le dará a conocer formalmente la imputación y se determinará lo conducente dentro del proceso penal.

El delito que se le atribuye es homicidio calificado, bajo las agravantes señaladas por la Fiscalía: ventaja por el arma utilizada, traición, alevosía y brutal ferocidad.

Detalles de la detención

La detención representa un avance en las investigaciones por la muerte de Abel Castillo, quien fue localizado sin vida en un predio en construcción de San Buenaventura, luego de haber sido reportado como desaparecido.

Contexto del homicidio

Según los datos proporcionados previamente por la Fiscalía, el joven habría acordado un encuentro con el ahora imputado mediante una plataforma digital. Las investigaciones establecieron que ambos no mantenían una relación previa y que, hasta el momento de las declaraciones oficiales, no se había identificado un móvil aparente.

La situación jurídica de Martín "N" quedará sujeta a lo que resuelva el juez durante las diligencias correspondientes. El imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante una sentencia emitida por la autoridad judicial.