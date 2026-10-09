Se le mete ´rata´ mientras dormía

MONCLOVA, Coah.– Ni el sueño de la propietaria le quitó las ganas de trabajar al amante de lo ajeno, quien aprovechó la madrugada de este viernes para meterse a una vivienda de la colonia Otilio Montaño y llevarse cuanto pudo, pese a que la dueña se encontraba dormida en el interior.

El robo se reportó alrededor de las 03:30 horas, cuando la mujer despertó para ir al baño y descubrió que sus pertenencias habían desaparecido. Al parecer, el intruso aprovechó que todo estaba en calma para hacer su recorrido por la casa sin ser descubierto.

Entre lo robado se encuentran dos teléfonos celulares, joyería diversa y una bolsa de mano que contenía una cartera con identificaciones, dinero en efectivo y tarjetas bancarias. Prácticamente, el ladrón no dejó pasar la oportunidad de llevarse hasta los objetos personales de la afectada.

La vivienda se encuentra en el cruce de Privada 6 y Maclovio Herrera, hasta donde se movilizaron elementos de la Policía Municipal y detectives de la Agencia de Investigación Criminal, luego de que la mujer solicitara ayuda.

Aunque el presunto responsable tuvo tiempo de entrar, buscar y salir con las pertenencias sin que la propietaria se diera cuenta, las autoridades llegaron después para tomar conocimiento del caso y tratar de localizarlo.

Los oficiales recorrieron las calles cercanas en busca de algún sospechoso, pero el ladrón ya había desaparecido, dejando a la afectada sin sus pertenencias y sin pistas sobre quién convirtió su madrugada en una visita indeseada.

Finalmente, la mujer fue orientada para acudir ante el Ministerio Público y presentar la denuncia correspondiente contra quien resulte responsable. Por ahora, no se reportan detenidos ni la recuperación de los objetos robados.