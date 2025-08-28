Detenido 'Pepito' en Zona Centro por Policía Municipal

Policías Municipales detuvieron la mañana de ayer a ´Pepito´ en la Zona Centro, al encontrarlo molestando a los transeúntes para conseguir una moneda.

Elementos de la Policía Preventiva arrestaron a José de la Cruz Escamilla mejor conocido como "Pepito", de 54 años de edad, vecino de la colonia Hipódromo.

Ayer por la tarde, los oficiales detectaron a 'Pepito' molestando a peatones que se encontraban en el primer cuadro de la ciudad, mientras se encontraba en estado de ebriedad.

Al ver cómo el hombre con capacidades diferentes molestaba a los ciudadanos mientras les pedía dinero, los oficiales decidieron interceptarlo para llevar a cabo su detención.

´Pepito´ fue trasladado a las instalaciones de la Comandancia Municipal por enésima ocasión y quedó a disposición del juez calificador en turno, quien ordenó su encierro en una celda por espacio de varias horas.