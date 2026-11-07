Fallas eléctricas afectan a colonias en Monclova

Fallas eléctricas Azotan

eléctricas Azotan El sector sur de Monclova

Más de una docena de colonias registraron interrupciones recurrentes durante la medianoche.

Jaime Guerrero

Las fallas en el suministro eléctrico afectaron a habitantes de distintos sectores de Monclova durante la medianoche.

MONCLOVA, COAH.- Más de una docena de colonias de Monclova enfrentaron una noche de constantes apagones, con más de cuatro interrupciones del suministro eléctrico durante la medianoche.

Los cortes dejaron temporalmente sin energía eléctrica a cientos de familias.

Entre las colonias afectadas se encontraron Obrera Sur, Obrera Norte, Fraccionamiento Monclova, Fraccionamiento Madero, Praderas del Sur, Mezquital del Valle, Otilio Montaño, Loma Linda y Obrera Segundo Sector.

La problemática también alcanzó a vecinos de Colinas de Santiago, Burócratas, Eva Sámano y Asturias.

Las interrupciones se presentaron de manera intermitente.

Posibles Causas de las Fallas

Los apagones coincidieron con las primeras condiciones meteorológicas adversas.

Sin embargo, hasta el momento no existe información oficial que confirme que los cambios en las condiciones climáticas hayan provocado las fallas.

Después de varias interrupciones, el servicio comenzó a normalizarse.

Pese a la afectación registrada en distintos puntos de la ciudad, no se había informado oficialmente sobre el origen de las fallas.

Mientras tanto, los habitantes permanecieron atentos a la continuidad del servicio eléctrico.