Detienen a dos hombres en Monclova por altercado y sustancias tóxicas

MONCLOVA, COAH.— Un recorrido preventivo de rutina terminó con dos personas detenidas en calles del sector Oriente, luego de que elementos de Seguridad Pública detectaran conductas que alteraban la tranquilidad de los vecinos y que ameritaron su intervención inmediata.

La primera detención ocurrió en la colonia Guerrero, donde Irving Isaí Aguilar, de 23 años, fue señalado por habitantes del sector debido a que presuntamente discutía con varios residentes mientras caminaba por la calle, generando molestias y tensión entre quienes presenciaban el altercado. La actitud del joven, lejos de calmarse, se volvió más agresiva al notar la presencia policial, lo que motivó su aseguramiento para evitar que la situación escalara.

Minutos después, sobre la avenida Sur, los oficiales ubicaron al segundo infractor: Ismael Castillo López, de 30 años, quien se encontraba inhalando sustancias tóxicas y al mismo tiempo intentaba encender un cigarrillo de hierba verde prohibida. El hombre, sorprendido por los policías, aseguró que "fumaba para mitigar el frío", pero no alcanzó ni a darle la primera bocanada antes de ser detenido.

Ambos sujetos actuaban de manera sospechosa y generaban inquietud entre los vecinos, por lo que los oficiales procedieron a revisarlos y confirmar las faltas administrativas cometidas. Una vez asegurados, fueron trasladados a los separos municipales, donde quedaron a disposición del juez calificador, quien ordenó mantenerlos bajo resguardo por varias horas para garantizar el orden y prevenir nuevas molestias en la zona.