Detienen a hombre por amenazar a matrimonio en Monclova

MONCLOVA, COAH.- El exagente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, Sergio Camarillo, fue detenido por elementos de la Policía Municipal luego de amedrentar a un matrimonio al que les exigió mil dólares o la entrega de una camioneta que, presuntamente, él contaba con reporte de robo en Estados Unidos.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 22:00 horas en un domicilio de la calle Valle Alegre, en la colonia Del Río, hasta donde acudieron elementos de la Policía Municipal tras recibir el reporte de personas agresivas.

En el lugar, Javier Estrada y su esposa solicitaron el apoyo de los oficiales y señalaron a Sergio Camarillo y una mujer que lo acompañaba como las personas que se negaban a retirarse, además de encontrarse agresivos.

El matrimonio explicó que la pareja reclamaba un Nissan Rogue blanco y aseguraba que contaba con reporte de robo en la Unión Americana. Según los afectados, el exagente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado exigía que le entregaran la unidad o pagar mil dólares para solucionar el supuesto problema.

Durante la intervención policiaca, Sergio Camarillo manifestó de manera agresiva que era licenciado y que tenía poder para provocar consecuencias legales contra los afectados.

Ante las amenazas, los oficiales procedieron a detenerlo. Su acompañante también habría lanzado amenazas, por lo que fue asegurada.

Ambos fueron trasladados a las instalaciones de Seguridad Pública para su certificación médica y posteriormente quedaron a disposición del Ministerio Público por el delito de amenazas y/o lo que resulte.