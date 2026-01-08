Robo de cableado eléctrico afecta a la Escuela Primaria Libertad en Monclova

MONCLOVA, COAH. – Los amantes de lo ajeno aprovecharon el periodo vacacional para dejar sin electricidad a la Escuela Primaria Libertad, ubicada en la calle 3 de la colonia Tierra y Libertad, tras sustraer el cableado eléctrico de los cuatro registros del plantel.

De acuerdo con información proporcionada por el intendente Eloy Dávila, personas ajenas ingresaron al plantel y realizaron el robo del cableado que alimentaba la iluminación y otros servicios eléctricos de la escuela.

Afortunadamente, el hecho fue detectado antes de que se reanudaran las clases, evitando que alumnos y personal resultaran afectados.

El plantel cuenta con cámaras de vigilancia, de las cuales se obtendrán los videos correspondientes para intentar dar con los responsables del hurto.

La directora de la escuela fue informada de la situación y recibió el compromiso de las autoridades para continuar con rondines de vigilancia, reforzando la seguridad del plantel.

El robo generó alarma entre los vecinos y docentes, quienes lamentaron que los delincuentes se aprovechen de los periodos vacacionales para cometer ilícitos, dejando afectaciones materiales que requieren reparación inmediata.