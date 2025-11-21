Detienen a sobrino por robarle dos teléfonos a su tío en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Un hombre fue detenido por elementos de la Policía Municipal luego de que su tío lo denunciara por robarle dos teléfonos celulares de su propiedad en la colonia Francisco Villa, Estancias de Santa Ana.

El incidente ocurrió el día de ayer, en la calle Leona Vicario número 331, entre las calles Josefa Ortiz de Domínguez y Felipe Ángeles.

De acuerdo con el reporte, la víctima, identificada como Juan Jesús Pasa, de 50 años, se percató del robo al notar la desaparición de sus dispositivos móviles. Tras revisar su hogar y confirmar la ausencia de los celulares, el afectado solicitó la intervención de las autoridades, señalando a su sobrino como el presunto responsable.

Los oficiales, a bordo de la unidad 218, se dirigieron de inmediato al lugar del reporte, donde el afectado les brindó la descripción de su sobrino. Minutos después, los agentes localizaron al sospechoso, quien intentó escapar al notar la presencia policial. Sin embargo, fue alcanzado y detenido sin mayor resistencia.

Al ser interrogado, el detenido, quien no fue identificado por las autoridades en el momento, admitió el robo y entregó los teléfonos celulares sustraídos. Los dispositivos fueron asegurados y entregados nuevamente a su dueño.

El hombre fue trasladado a las instalaciones de Seguridad Pública, donde se resolvería su situación legal.