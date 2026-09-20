Movilización policiaca en Monclova por reportes de detonaciones

MONCLOVA, Coah.– Una intensa movilización policiaca se registró la noche del jueves en las inmediaciones del Colegio La Salle, luego de que un trabajador reportara haber escuchado más de 20 supuestas detonaciones de arma de fuego.

El llamado se recibió alrededor de las 23:29 horas, cuando el empleado alertó a las autoridades sobre los estruendos que presuntamente escuchó en el cruce de la avenida De La Salle y calle Ciencia, en la colonia La Salle.

El trabajador explicó que se encontraba revisando la parte posterior del plantel cuando escuchó la serie de ruidos, por lo que decidió solicitar apoyo al considerar que podría tratarse de una situación de riesgo.

La alerta movilizó a elementos de las corporaciones de seguridad, quienes se trasladaron hasta el sector para verificar el reporte y descartar la presencia de personas armadas o algún enfrentamiento.

Los oficiales realizaron recorridos por los alrededores del colegio y calles cercanas en busca de algún indicio que permitiera confirmar la versión.

Sin embargo, durante la inspección no localizaron casquillos, personas lesionadas, daños materiales ni algún otro elemento relacionado con posibles disparos.

Tras concluir la búsqueda, las autoridades determinaron que el reporte de las supuestas detonaciones no pudo ser corroborado, por lo que la movilización terminó sin novedad.

El incidente quedó finalmente como un reporte preventivo, mientras las corporaciones continuaron con sus recorridos de vigilancia por el sector.