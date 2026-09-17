Irrumpen en Ferromex y provocan operativo

FRONTERA, COAH.- Un reporte de detonaciones de arma de fuego en los patios de Ferromex provocó ayer una movilización de distintas corporaciones policiacas en la colonia Occidental.

El incidente ocurrió luego de que guardias de seguridad privada detectaron a varios individuos que presuntamente sustraían materiales de la empresa ferroviaria.

Respuesta de las autoridades

Al verse descubiertos, los sujetos habrían respondido con detonaciones de arma de fuego, lo que generó alarma entre vecinos de las calles Ferrocarril y 20 de Noviembre.

Habitantes del sector solicitaron apoyo a través de los números de emergencia, por lo que elementos de Seguridad Pública de Frontera, Policía Estatal y agentes de la Agencia de Investigación Criminal se movilizaron hacia el lugar.

Las corporaciones realizaron recorridos por diferentes calles de la colonia Occidental en busca de los presuntos responsables de las detonaciones.

El operativo se extendió por distintos puntos del sector, mientras los agentes mantenían la búsqueda de los involucrados.

Consecuencias del incidente

Al concluir la movilización, las autoridades no reportaron personas detenidas por estos hechos.

Tampoco se informó sobre personas lesionadas a consecuencia de las detonaciones registradas en las inmediaciones de los patios ferroviarios.

La presencia policiaca permaneció en el sector después del reporte, mientras continuaban las diligencias relacionadas con el ingreso de los presuntos ladrones y los disparos registrados durante el incidente.