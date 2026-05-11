Gabriel Vázquez entrega rosas a madres en Frontera por su día

FRONTERA COAH. - En medio de los recorridos de vigilancia y proximidad social, el director de Seguridad Pública Municipal de Frontera, Gabriel Vázquez Ramírez, encabezó una jornada especial con motivo del Día de las Madres, llevando rosas y mensajes de felicitación a mujeres de distintas colonias del municipio.

La actividad se realizó durante este 10 de Mayo, donde elementos de la corporación acompañaron al mando policiaco en varios sectores habitacionales para convivir brevemente con madres de familia, a quienes les entregaron una flor como símbolo de reconocimiento por su labor dentro del hogar y la sociedad.

El gesto fue bien recibido por habitantes de las colonias visitadas, donde muchas mujeres agradecieron el detalle realizado por parte de la corporación policiaca. Durante los recorridos, el director reiteró el compromiso de mantener cercanía con la ciudadanía no solamente en temas de seguridad, sino también en acciones sociales que fortalezcan la confianza entre población y autoridades.

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La entrega de rosas en Frontera

Las entregas se llevaron a cabo de manera directa en calles y domicilios, sorprendiendo a madres que se encontraban realizando actividades cotidianas durante la mañana y tarde del sábado.

Compromiso social de la seguridad pública

Con este tipo de acciones, Seguridad Pública de Frontera buscó sumarse a la celebración del Día de las Madres mediante un acto simbólico y humano, llevando un momento de reconocimiento a mujeres de diferentes sectores del municipio.