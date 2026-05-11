Última felicitación a su Madre

FRONTERA COAH.- La tranquilidad de la colonia Occidental se rompió la mañana de este domingo tras el hallazgo sin vida de un joven de 25 años identificado como Luis Eduardo, quien presuntamente decidió escapar por la puerta falsa dentro de su domicilio ubicado en el cruce de las calles Luis Donaldo Colosio e Industrial.

De acuerdo con los primeros reportes, durante las primeras horas del día el joven convivió con sus padres en un ambiente familiar. Incluso, les cantó las mañanitas a su madre y compartió con ella un momento que sus familiares describieron como lleno de alegría y tranquilidad, sin imaginar lo que ocurriría después.

Antes de salir de la habitación, Luis Eduardo pronunció una frase que ahora quedó marcada en la memoria de sus seres queridos: "Al rato nos vemos". Horas más tarde, cerca de las 6:30 de la mañana, sus propios padres lo encontraron suspendido con una soga.

1 / 2 2 / 2 ❮❯

Desesperados, solicitaron el apoyo de cuerpos de emergencia, pero al arribo de los paramédicos el joven ya no contaba con signos vitales. La noticia provocó la rápida llegada de familiares y vecinos, quienes permanecieron consternados ante la tragedia ocurrida dentro del hogar.

Elementos de la Policía Preventiva acordonaron el área mientras agentes de investigación realizaron las diligencias correspondientes para integrar el reporte de los hechos. Hasta el momento no se dieron a conocer las causas que llevaron al joven a tomar la fatal decisión.

Tras concluir las actuaciones legales, el cuerpo fue trasladado por personal de una funeraria local para la necropsia de ley.