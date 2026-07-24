Mujer de 39 años ingresa al IMSS tras ingestión de medicamento en Frontera

FRONTERA COAH.– Una mujer de 39 años fue trasladada de urgencia a la Clínica 9 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) luego de ingerir medicamento controlado en un presunto intento por privarse de la vida, hecho registrado en la colonia Borja.

El incidente ocurrió en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Durango y Libertad, donde, de acuerdo con la información disponible, Diana Estafanía Aguirre, de 39 años, comenzó a consumir diversos medicamentos mientras atravesaba por un cuadro de depresión.

La situación fue descubierta por su madre, Juanita, quien intervino de inmediato y solicitó apoyo para que la mujer recibiera atención médica urgente.

Paramédicos trasladaron a la paciente a la Clínica 9 del IMSS de frontera, donde quedó bajo observación y atención especializada.

Más tarde, agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) acudieron al hospital para tomar conocimiento de los hechos e iniciar las diligencias correspondientes.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre el estado de salud de la mujer ni sobre el seguimiento de las investigaciones.