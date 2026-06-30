Fallece comerciante por presunto infarto

MONCLOVA, COAH. - Un comerciante de 60 años falleció la noche del lunes en el expendio de cerveza donde trabajaba, aparentemente a causa de un infarto, en la colonia Pedregal de San Ángel.

El deceso tuvo lugar alrededor de las 23:00 horas en el local Cervedipo Pedregal, situado en la intersección de las calles San Fernando y San Nicolás.

Según informes iniciales, Guillermo fue hallado inconsciente junto al mostrador del establecimiento. Personas presentes intentaron auxiliarlo y solicitaron ayuda al servicio de emergencias.

Paramédicos de la Cruz Roja llegaron al sitio y lo evaluaron; sin embargo, confirmaron que ya no tenía signos vitales. Los primeros indicios sugieren que su muerte pudo haber sido causada por un infarto fulminante.

Tras confirmarse el fallecimiento, agentes de la Policía Municipal acordonaron la zona para preservarla durante las diligencias legales.

Familiares, amigos y vecinos llegaron minutos después, lamentando la repentina partida del comerciante, reconocido en la zona por su trato amable con los clientes que frecuentaban el local.

Residentes del área mencionaron que Guillermo había asumido la administración del negocio recientemente y que su hijo Gerardo lo apoyaba diariamente. Destacaron su trato cordial con los clientes y su disposición para otorgar crédito a personas con dificultades económicas, lo que le granjeó el aprecio de la comunidad.

Posteriormente, agentes de la Agencia de Investigación Criminal y personal de Servicios Periciales llevaron a cabo las diligencias correspondientes en el lugar. Una vez concluidas, el cuerpo fue trasladado para los procedimientos legales.