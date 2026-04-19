Monclova: conductor pierde control y causa accidente

MONCLOVA, COAH.– Un momento de imprudencia al volante estuvo a punto de convertirse en tragedia, luego de que un conductor perdiera el control de su vehículo en una curva del Libramiento Carlos Salinas de Gortari, dejando como saldo a su madre lesionada y cuantiosos daños materiales.

El accidente se registró la tarde de este sábado cuando el conductor de un Chevrolet Aveo blanco circulaba a velocidad inmoderada en dirección al oriente, llevando consigo a su esposa, su hija menor y su madre.

Fue a la altura de la empresa Aceros Tepoztlán donde el automovilista no logró dominar la unidad al tomar una curva, provocando que el vehículo se descontrolara y terminara impactándose violentamente contra la barra de contención.

El golpe dejó el automóvil prácticamente destrozado, generando alarma entre automovilistas que transitaban por la zona y quienes de inmediato solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas acudieron al sitio para brindar auxilio a los ocupantes, encontrando a Catalina Charles Hernández, de 50 años, con diversos golpes y en estado de crisis nerviosa tras el fuerte impacto.

Tras ser valorada en el lugar, se determinó que sus lesiones no ponían en riesgo su vida, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital, aunque permaneció bajo observación de los socorristas durante varios minutos.

Elementos de la Policía Estatal Coahuila también arribaron al lugar para tomar conocimiento del percance y coordinar la circulación, ya que el accidente generó riesgo para otros conductores que transitaban por el Libramiento.

El incidente dejó en evidencia cómo el exceso de velocidad puede transformar un trayecto familiar en una escena de angustia, donde, por fortuna, esta vez no hubo pérdidas que lamentar.