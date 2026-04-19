Mujer sufre agresión y pide auxilio en Monclova

MONCLOVA, COAH.– La madrugada se convirtió en una escena de terror para una mujer que, en medio de la violencia, tuvo que huir de su propio hogar para salvar su vida, luego de ser brutalmente agredida por su pareja en la colonia La Ribera.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 02:00 horas, cuando una discusión doméstica escaló de manera violenta. De acuerdo con el relato de la afectada, su pareja llegó en aparente estado de ebriedad y, tras intercambiar palabras, la atacó con un objeto contundente, provocándole una herida en la cabeza.

Herida y en medio del miedo, Imelda, de 52 años, logró salir del domicilio y corrió por varias calles hasta encontrar refugio en una tienda de conveniencia ubicada sobre la calle Campesinos Unidos, donde solicitó ayuda en un punto violeta de auxilio.

El llamado activó una rápida movilización de paramédicos de la Cruz Roja y elementos de la Policía Municipal, quienes al arribar encontraron a la mujer con sangrado visible en la cabeza, por lo que fue atendida de inmediato.

Tras ser estabilizada en el lugar, fue trasladada a un hospital, donde quedó bajo observación médica para descartar complicaciones mayores derivadas del golpe.

Mientras tanto, elementos policiacos desplegaron un operativo en la zona para dar con el presunto agresor, quien logró darse a la fuga tras el ataque.

El caso volvió a evidenciar la violencia que muchas víctimas enfrentan en silencio, y cómo, en medio del peligro, la decisión de pedir ayuda puede marcar la diferencia entre la vida y la tragedia.