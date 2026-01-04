Monclova: hombre de 45 años herido por disparo accidental en Año Nuevo

MONCLOVA, COAH.— Un manejo imprudente de un arma de fuego durante los festejos de Año Nuevo estuvo a punto de terminar en tragedia, luego que un hombre de 45 años resultó lesionado por un disparo accidental en el pie derecho y fuera ingresado al Hospital Saint Marie de Monclova la tarde de este miércoles.

El reporte fue atendido alrededor de las 16:10 horas, cuando autoridades tomaron conocimiento del ingreso de un paciente con herida producida por proyectil de arma de fuego.

El lesionado fue identificado como Rolando Wislar Montoya, de 45 años de edad, con domicilio en la calle Saldaña 12 de Septiembre, en el municipio de Ocampo.

El incidente ocurrió el 31 de diciembre

De acuerdo con la versión proporcionada por el propio afectado, los hechos ocurrieron el pasado 31 de diciembre, mientras se encontraba celebrando la llegada del Año Nuevo.

Durante la convivencia, sacó un revólver calibre .22 que, según refirió, le había sido obsequiado por su padre.

El hombre explicó que al manipular el arma contó de manera errónea los cartuchos, creyendo que el cilindro ya se encontraba vacío. No obstante, al accionar nuevamente el gatillo, se produjo un disparo que impactó directamente en su pie derecho, provocándole una lesión que en ese momento no consideró de gravedad.

Complicaciones en la herida

Fue hasta que la herida comenzó a complicarse, presentando signos de infección e incluso gangrena, que decidió acudir finalmente a recibir atención médica, siendo ingresado al Hospital Saint Marie para su valoración y tratamiento especializado.

El parte médico indicó que la lesión consiste en un orificio de entrada de aproximadamente un centímetro de diámetro en el pie derecho. A pesar de lo aparatoso del incidente, el paciente fue reportado como estable y fuera de peligro, sin que la herida represente por ahora un riesgo para su vida.