Operativo de vigilancia en Monclova busca frenar robos en Colinas de Santiago

Ante los recientes reportes de robos y asaltos registrados en el sector sur de la colonia Colinas de Santiago, autoridades municipales desplegaron un operativo de vigilancia con el objetivo de inhibir actividades delictivas y detectar vehículos que circulen fuera de la legalidad.

La movilización fue encabezada por el director de Seguridad Pública Municipal, Gabriel Santos, quien coordinó un recorrido estratégico por diversas calles de dicho sector acompañado por varias unidades policiacas.

Durante las acciones preventivas, los agentes enfocaron la revisión en motociclistas que no contaban con la documentación correspondiente o que circulaban en unidades con irregularidades. De acuerdo con información de las autoridades, este tipo de vehículos suele ser utilizado en algunos hechos delictivos debido a la facilidad con la que pueden desplazarse y abandonar la zona tras cometer un ilícito.

Asimismo, se informó que en diversas ocasiones las motocicletas empleadas por presuntos delincuentes terminan siendo unidades con reporte de robo o sin acreditación legal de propiedad, situación que representa un riesgo adicional para la seguridad de los ciudadanos.

El despliegue policial incluyó patrullajes en puntos considerados de atención prioritaria, así como labores de proximidad con vecinos para fortalecer la presencia preventiva y atender reportes ciudadanos relacionados con conductas sospechosas.

Las autoridades señalaron que este tipo de operativos continuarán realizándose de manera periódica en distintos sectores de la ciudad, principalmente en aquellas zonas donde se han detectado incidencias relacionadas con robos y otros delitos patrimoniales.

Con estas acciones, Seguridad Pública busca reforzar la vigilancia, prevenir nuevos hechos delictivos y garantizar mayores condiciones de seguridad para los habitantes de Colinas de Santiago y colonias aledañas.