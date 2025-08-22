Don Jesús Martínez Villarreal, de 107 años, recibe gesto solidario

MONCLOVA, COAH. – Un acto de humanidad y solidaridad marcó la tarde de este viernes en la colonia Hipódromo, cuando elementos de la Policía Municipal de Monclova, acompañados por mandos de la corporación, llevaron una cama nueva a Don Jesús Martínez Villarreal, un hombre de 107 años que, hasta hace poco, vivía rodeado de basura y objetos acumulados en su hogar. Este noble gesto se da como parte del esfuerzo por mejorar la calidad de vida de un hombre que ha sobrevivido a más de un siglo de dificultades y soledad.

Su hogar, lleno de desechos y en condiciones insalubres, hacía imposible que viviera de manera digna. Tras un arduo trabajo conjunto de las autoridades y la comunidad, las condiciones de su vivienda mejoraron considerablemente, pero aún quedaban aspectos por atender. Uno de ellos, su cama: un colchón viejo y lleno de insectos que ya no ofrecía el descanso que Don Jesús necesitaba para sus más de cien años.

Consciente de la importancia de un lugar adecuado para descansar, los oficiales de la Policía Municipal decidieron regalarle una cama nueva. Esta tarde, bajo un sol caluroso, los oficiales llegaron hasta su hogar con un colchón y una base, los cuales fueron entregados con un gesto de afecto y empatía.

"Queríamos que descansara mejor, que tuviera un lugar donde pueda dormir tranquilo. Al verlo en esa situación, nos sentimos con la necesidad de ayudarlo en todo lo que pudiéramos", comentó uno de los oficiales que estuvo presente en la entrega.

Don Jesús, con una sonrisa tímida y los ojos llenos de gratitud, agradeció el gesto mientras se acomodaba en su nueva cama. "Ya me siento mejor, muchas gracias a todos ustedes. Con esta cama voy a dormir mejor", dijo emocionado.

La jornada no solo fue un momento de alivio para Don Jesús, sino también una muestra del trabajo de la Policía Municipal, quienes, más allá de su deber, demostraron que su labor también es humana. La actitud de los oficiales fue el reflejo de la cercanía y el compromiso que tienen con su comunidad, un recordatorio de que la verdadera vocación de servicio va más allá del uniforme.

"Lo que hicimos hoy es solo una pequeña ayuda, pero es importante porque marca la diferencia en la vida de Don Jesús. Todos debemos ser conscientes de la situación que viven muchas personas en nuestras calles y hacer nuestra parte para cambiar esa realidad. Este es solo el principio", destacó otro de los agentes.

Además de la cama nueva, las autoridades continúan trabajando en la mejora de las condiciones de vida de Don Jesús.