Jueza rechaza resguardo domiciliario a Martín N por homicidio tentativa

En una audiencia celebrada esta mañana en el Centro de Justicia Penal de Saltillo, la defensa de Martín "N.", de 18 años, solicitó modificar su medida cautelar de prisión preventiva a resguardo domiciliario.

Esta petición fue respaldada por un amparo otorgado por un juez federal, que permitió revisar la situación legal del imputado.

Sin embargo, una jueza de control determinó que la prisión preventiva debía mantenerse, al considerar que existen evidencias de manipulación de testigos y amenazas, lo que representa un riesgo para el proceso judicial.

Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó pruebas que demostraron que Martín manipuló a sus amistades para que declararan en su favor, y que además amenazó a Fernanda.

Con base en estos elementos, se concluyó que existe un riesgo real de que el imputado intente evadir la justicia.

Actualmente, Martín "N." está vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, tras apuñalar a Emiliano Aldaco, de 17 años, quien resultó gravemente herido durante una riña en la colonia Omega el pasado 26 de julio.

La agresión ocurrió cuando Emiliano intervino para defender a una amiga que estaba siendo acosada en una fiesta, lo que escaló hasta que Martín le infligió al menos cinco puñaladas, incluso una en el cráneo.

Desde entonces, Emiliano ha enfrentado condiciones críticas en su estado de salud. Tras dos semanas en terapia intensiva, fue trasladado al Hospital General de Saltillo, donde aún se encuentra inconsciente y con inflamación cerebral. Se espera que su cerebro se desinflame para llevar a cabo una cirugía reconstructiva.

La comunidad de Saltillo familiares, compañeros de equipo, entrenadores y ciudadanos ha mostrado una fuerte movilización en apoyo al joven deportista. Se han organizado rifas, colectas y campañas en redes sociales para costear sus gastos médicos.