Anciana es víctima de robo con cuchillo en tienda de conveniencia

Alrededor de las 17:00 horas de este viernes, una mujer de la tercera edad que atendía una tienda de conveniencia, ubicada sobre la calle San José en la colonia Francisco Villa de Estancias, fue víctima de un asalto a mano armada.

El encargado del local, identificado como Giancarlo González, relató a las autoridades que minutos antes salió del establecimiento y observó a un hombre que aparentaba esperar el camión sobre la acera. Sin embargo, al retirarse por unos cinco minutos dejó a la encargada, doña Silvia, sola en el negocio. Fue entonces cuando recibió la llamada que le informó sobre el atraco.

El sospechoso, descrito como un hombre de edad madura, vestido con pantalón de mezclilla azul, playera roja, gorra azul y el rostro cubierto, ingresó al local portando un cuchillo pequeño tipo cocina. Con el arma en la mano amenazó a la anciana y le exigió que entregara el dinero de la caja.

En las cámaras de seguridad quedó registrado el momento del asalto, donde se aprecia que el ladrón, con evidente falta de experiencia, apenas logra sostener el cuchillo. Finalmente, la mujer le entregó entre dos mil y tres mil pesos en efectivo, tras lo cual el sujeto salió huyendo a pie.

Elementos de la Policía Municipal arribaron al sitio tras ser notificados, verificando que no hubiera personas lesionadas. Aunque realizaron recorridos por la zona, no lograron dar con el responsable, quien hasta el cierre de esta edición sigue siendo buscado por las autoridades.