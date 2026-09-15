Hombre inconsciente tras agresión en Monclova: vecinos alertan a autoridades

MONCLOVA, COAH.– Vecinos de la colonia Miguel Hidalgo alertaron a las autoridades después de localizar a un hombre inconsciente y lesionado sobre la vía pública, quien presuntamente fue golpeado.

El reporte se registró la tarde de este martes en el cruce de las calles Flores Magón y 7 de Febrero, donde residentes del sector observaron al hombre tendido sin responder a sus llamados.

Ante el temor de que estuviera en peligro, los vecinos solicitaron mediante el 911 la presencia de elementos policiacos y paramédicos de Cruz Roja Mexicana.

El hombre vestía una playera azul, pantalón de mezclilla y tenis negros. Al momento de ser localizado permanecía tendido sobre la calle, por lo que los socorristas se aproximaron para brindarle atención prehospitalaria.

Durante la intervención de los paramédicos, el lesionado comenzó a presentar convulsiones y posteriormente quedó inconsciente, por lo que fue trasladado de emergencia al Hospital General Amparo Pape de Benavides.

Debido a que no pudo proporcionar sus datos personales, inicialmente permaneció sin ser identificado. Más tarde, familiares lograron establecer contacto con personal médico, después de que entre sus pertenencias se localizara un teléfono celular que permitió establecer comunicación.

El ingreso del hombre al hospital fue notificado a detectives de la Agencia de Investigación Criminal, quienes tomaron conocimiento del caso.

Las autoridades se encuentran a la espera de que el lesionado se recupere para conocer su versión de lo ocurrido y establecer qué sucedió antes de que fuera localizado en calles de la colonia Miguel Hidalgo.