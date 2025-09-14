Accidente Vehicular Deja Dos Menores Lesionados en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un aparatoso accidente ocurrido alrededor de las 18:00 horas del pasado sábado en la colonia José de las Fuentes dejó como saldo dos menores de edad lesionados, luego de que un automóvil Sebring gris chocara contra la motocicleta en la que viajaban.

El percance se registró en el cruce de las calles Armando Flores P. y José Castaldi, cuando Eliseo Maldonado Rodríguez, de 38 años, circulaba a bordo de su Sebring. Según su versión, intentó maniobrar para evitar a los menores que venían a gran velocidad sobre la motocicleta, pero no pudo impedir el impacto.

Tras el choque, los niños salieron proyectados, presentando múltiples raspaduras. Al lugar acudió el tío de uno de ellos, quien reconoció haber prestado la moto a su sobrino Raúl 'N', de apenas 12 años, para que fuera a realizar una recarga telefónica, llevándose a un amigo cuya identidad no fue revelada.

Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a los menores, descartando lesiones graves. Los vehículos involucrados fueron asegurados por grúas y el conductor del Sebring trasladado a la Comandancia Municipal para deslindar responsabilidades.