Consternación en Nadadores por fatal desisción de joven de 24 años

NADADORES, COAH.— Agobiado por la depresión y la ansiedad, un joven de 24 años decidió poner fin a su existencia dentro de su domicilio, ubicado en la Privada Emilio Zertuche, esquina con la calle Juárez de la Zona Centro, siendo su madre quien realizó el hallazgo al llegar a buscarlo.

Los hechos ocurrieron cerca de las 16:40 horas de este miércoles, movilizando de inmediato a elementos de Seguridad Pública de Nadadores. Al llegar al lugar, los oficiales se entrevistaron con la madre del fallecido, identificada como Perla Yudith Dávila Acosta, de 45 años, vecina de la colonia Amalia Solórzano en San Buenaventura.

La mujer relató entre lágrimas que su hijo, Edgar Rubén Dávila Acosta, de 24 años, llevaba alrededor de cuatro meses batallando con ansiedad y depresión. Además, mencionó que hace aproximadamente cinco días se había separado de su pareja, de nombre Reyna Pérez, situación que lo mantuvo aún más inestable emocionalmente.

Preocupada porque Edgar no respondía sus llamadas, Perla se trasladó alrededor de las 16:30 horas al domicilio del joven.

Al ingresar, notó que la puerta de una habitación estaba atorada con una cuerda, impidiendo que pudiera abrirla. Tras rodear la vivienda e ingresar por una ventana, se encontró con la escena: su hijo yacía sin vida.

Aun con esperanzas de salvarle la vida, cortó la cuerda y solicitó ayuda al 911. Paramédicos de Protección Civil arribaron rápidamente al domicilio, pero lamentablemente confirmaron que el joven ya no presentaba signos vitales.

Minutos después, detectives de la Agencia de Investigación Criminal realizaron las primeras indagatorias, mientras personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado fijó la escena y recabó la evidencia correspondiente. Finalmente, se ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

El lamentable suceso generó profunda consternación entre familiares y vecinos, quienes permanecieron en el lugar visiblemente afectados por la noticia.