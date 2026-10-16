Auxilian a mujer por presunta intoxicación

MONCLOVA, COAH.- Una mujer de 41 años fue auxiliada por paramédicos del Heroico Cuerpo de Bomberos la mañana de este viernes, luego de que se reportara una situación de conflicto familiar y una presunta intoxicación en un domicilio de la colonia Del Río.

El reporte se recibió alrededor de las 08:21 horas, desde una vivienda ubicada en el cruce de las calles Valle Verde y Zarzamoras, donde la mujer discutía con sus hijos y manifestaba su intención de entregarse a la Policía Municipal.

De acuerdo con la información proporcionada durante la llamada de emergencia, una de sus hijas, menor de edad, solicitó ayuda al señalar que su madre aparentemente se encontraba intoxicada y no lograban tranquilizarla.

La joven explicó que la mujer no se mostraba agresiva, sino que permanecía llorando y expresaba deseos de salir de la vivienda o acudir ante las autoridades.

El reporte movilizó a elementos de la Policía Municipal y a los cuerpos de auxilio, quienes acudieron al domicilio para atender la situación.

Paramédicos de Bomberos brindaron atención prehospitalaria a la mujer y, tras estabilizarla, la trasladaron a la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde recibiría valoración médica.

Hasta el momento, no se había precisado qué sustancia habría provocado la presunta intoxicación ni se habían proporcionado mayores detalles sobre su estado de salud.