Mujer reportada tendida en canchas de Praderas, Monclova

MONCLOVA, COAH.- Una mujer fue reportada tendida en las canchas deportivas de la colonia Praderas, luego de que habitantes del sector sur alertaran sobre su presencia en el lugar.

El reporte fue realizado por vecinos que observaron a la persona del sexo femenino sobre el área deportiva y manifestaron su preocupación por las condiciones en las que se encontraba.

De acuerdo con las primeras versiones ciudadanas, la mujer presuntamente sería habitante de la colonia Colinas; sin embargo, no se proporcionaron datos que permitieran confirmar su identidad ni establecer su domicilio.

La presencia de la mujer generó inquietud entre los residentes de los alrededores, quienes desconocían qué había ocurrido y por qué permanecía tendida en las instalaciones deportivas.

Hasta el momento, no existe información confirmada sobre su estado de salud, posibles lesiones o las circunstancias que la llevaron a ese sitio.

Tampoco se cuenta con datos oficiales que permitan establecer si la mujer necesitaba atención médica o si alguna corporación de seguridad o institución de auxilio intervino tras el reporte.

La información disponible se limita al aviso realizado por habitantes del sector sur, quienes señalaron las canchas de Praderas como el punto donde fue localizada la mujer.

Su identidad, condición física y posible procedencia permanecen sin confirmar, por lo que se espera que las autoridades correspondientes puedan esclarecer lo ocurrido.