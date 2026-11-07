Embiste quinta rueda a familia en la carretera 30

FRONTERA COAH.-Una pareja terminó hospitalizada luego de que la camioneta en la que viajaba con su hijo chocara contra un tractocamión que presuntamente se atravesó en su camino al incorporarse a la carretera 30 sin respetar un señalamiento de alto.

El aparatoso accidente ocurrió durante la tarde de ayer, cuando Abdel Adrián conducía una camioneta Chevrolet guinda, acompañado de sus padres, Blas Héctor y Norma Leticia, de 49 años, con destino a su domicilio en el ejido 8 de Enero.

La familia circulaba de oriente a poniente cuando una unidad de quinta rueda, perteneciente a la empresa Montajes Fronteras, salió a la circulación y presuntamente omitió realizar el alto correspondiente.

La maniobra tomó por sorpresa al conductor de la camioneta, quien no consiguió evitar el impacto y terminó estrellándose contra la pesada unidad. Debido a la fuerza de la colisión, el vehículo quedó debajo del tractocamión.

El estruendo movilizó a los cuerpos de emergencia. Paramédicos de Bomberos Frontera y de la Cruz Roja se trasladaron al lugar para auxiliar a los ocupantes de la camioneta y realizar las primeras valoraciones.

El accidente ocurrió cuando la camioneta de Abdel Adrián se estrelló contra un tractocamión que no respetó la señal de alto.

Durante la revisión, Blas Héctor y su esposa, Norma Leticia, fueron identificados como los lesionados. Ambos recibieron atención prehospitalaria y posteriormente fueron trasladados al Hospital Amparo Pape de Benavides, donde quedaron bajo atención médica.

Los ocupantes de la camioneta, Blas Héctor y Norma Leticia, fueron trasladados al Hospital Amparo Pape tras el impacto.

En el lugar también se presentaron oficiales de Control de Accidentes, quienes tomaron conocimiento del percance y realizaron las primeras diligencias.

Las autoridades quedaron a la espera de elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, corporación que se encargaría de intervenir en el accidente y determinar las responsabilidades correspondientes.

Las autoridades investigan las causas del accidente y esperan la intervención de la Guardia Nacional.

El percance dejó cuantiosos daños materiales en la camioneta familiar y a dos personas lesionadas, quienes requirieron traslado hospitalario tras quedar involucradas en el fuerte encontronazo.