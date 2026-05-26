Mujer es atendida por quemaduras en Monclova tras accidente doméstico

MONCLOVA COAH.- La tranquilidad de un domicilio terminó convertida en una escena de dolor y desesperación luego de que una mujer sufriera quemaduras en ambas extremidades inferiores tras un accidente doméstico ocurrido la tarde de ayer.

La emergencia provocó la movilización inmediata de cuerpos de auxilio después de que vecinos solicitaron el apoyo de una ambulancia, alertando que la afectada presentaba intenso dolor, inflamación y severo enrojecimiento en piernas y pies.

Paramédicos arribaron al lugar y encontraron a Edith Gutiérrez sentada en un sillón, visiblemente afectada mientras intentaba soportar las molestias ocasionadas por las lesiones térmicas.

Durante la atención prehospitalaria, la mujer explicó que el accidente ocurrió cuando un bote con agua caliente cayó accidentalmente sobre sus piernas y pies, provocándole quemaduras de consideración.

Tras una revisión física, los socorristas confirmaron lesiones con irritación severa y dolor al tacto en ambas extremidades. En la pierna izquierda, las quemaduras se extendían desde la zona de la tibia y peroné hasta el tobillo y pie, mientras que en la derecha las afectaciones se concentraban principalmente en el tobillo y pie.

Aunque los paramédicos descartaron la presencia de ampollas, señalaron que las lesiones requerían valoración médica especializada para evitar posibles complicaciones posteriores.

Como parte del protocolo de atención, el personal de rescate aplicó irrigación con solución fisiológica, colocó compresas frías para disminuir el ardor y realizó vendajes en ambas piernas para proteger las zonas lesionadas.

Una vez estabilizada, Edith Gutiérrez fue trasladada en ambulancia al Hospital Amparo Pape, donde quedó internada bajo observación médica para recibir tratamiento especializado.