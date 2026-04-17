Joshua N sufre agresión en la Escuela Secundaria 2 de Monclova

MONCLOVA, COAH.– La violencia volvió a colarse en las aulas, luego de que un adolescente de apenas 12 años fuera brutalmente agredido al exterior de la Escuela Secundaria 2 Emiliano Zapata, terminando con el rostro cubierto de sangre y heridas visibles que encendieron la alarma entre autoridades y personal médico.

Se trata de Joshua N, quien la tarde de ayer llegó por su propio pie a la sala de urgencias de la Cruz Roja, presentando múltiples golpes en la cabeza y el rostro, evidenciando la magnitud de la agresión sufrida minutos antes.

De acuerdo con los primeros reportes, el menor señaló que el ataque ocurrió dentro de la Secundaria Emiliano Zapata número 2, sin que hasta el momento se hayan esclarecido las circunstancias exactas ni la identidad de quienes participaron en la agresión.

Ante la gravedad de las lesiones, socorristas actuaron de inmediato para brindarle atención médica, mientras el personal activó los protocolos correspondientes y notificó a las autoridades municipales.

Elementos policiacos acudieron al hospital para tomar conocimiento de los hechos e iniciar las investigaciones que permitan esclarecer lo ocurrido dentro del plantel educativo.

A pesar de lo aparatoso de las lesiones, el estado de salud del menor fue reportado como estable, aunque permanecerá bajo observación médica para descartar complicaciones derivadas de los golpes.

El caso ha generado preocupación entre padres de familia y comunidad escolar, al evidenciar nuevamente los riesgos que enfrentan los estudiantes dentro de las instituciones educativas.