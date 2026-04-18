¡Apuñalado! Joven de 19 años atacado brutalmente en Monclova

MONCLOVA, COAH. — La violencia volvió a hacerse presente en las calles de la ciudad, luego de que un joven fuera brutalmente atacado con arma blanca por varios sujetos, quedando gravemente herido sobre la avenida Constitución.

El hecho se registró minutos antes de las 23:00 horas del viernes, cuando Christopher David Charles Mata, de 19 años, caminaba rumbo a su domicilio en el sector conocido como Las Flores Traseras, sin imaginar que sería interceptado por un grupo de individuos.

De acuerdo con su testimonio, los agresores se le acercaron y, sin previo aviso, comenzaron a atacarlo con navajas, provocándole múltiples heridas en el cuerpo que lo dejaron tendido en medio de la calle, desangrándose.

Testigos que presenciaron la escena solicitaron de inmediato el apoyo de los cuerpos de emergencia, arribando paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM), quienes actuaron con rapidez para brindarle los primeros auxilios.

El joven presentaba al menos tres heridas de consideración, dos de ellas en el pecho y una más en el antebrazo, lo que encendió las alarmas por la cantidad de sangre que había perdido. Tras estabilizarlo, fue trasladado de urgencia al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde quedó bajo atención médica especializada.

Acciones de la autoridad

Elementos de la Policía Municipal desplegaron un operativo en la zona para tratar de ubicar a los responsables; sin embargo, pese a los recorridos realizados, no se logró la detención de ningún sospechoso.

El estado de salud del joven fue reportado como delicado, mientras médicos trabajan para estabilizarlo tras el violento ataque que casi le cuesta la vida.