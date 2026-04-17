Bomberos rescatan víbora en casa de Monclova sin heridos

MONCLOVA, COAH.– Un inesperado visitante convirtió la tranquilidad de una familia en momentos de angustia, luego de que una víbora fuera localizada al interior de su domicilio en la colonia Calderón.

Los hechos se registraron la tarde de ayer en una vivienda ubicada sobre la calle 12, entre las calles 15 y 17, donde los habitantes descubrieron la presencia del reptil, identificado como "alicante", desatando el temor entre quienes se encontraban en el lugar.

Ante el riesgo, los moradores no dudaron en pedir auxilio, generando la rápida movilización de elementos de Protección Civil y del Cuerpo de Bomberos, quienes acudieron para atender la situación.

A su llegada, los rescatistas ubicaron al animal dentro del domicilio y, tras varios minutos de maniobras, lograron asegurarlo sin que se registraran incidentes, evitando así que alguien resultara lesionado.

El reptil fue retirado cuidadosamente y posteriormente trasladado a una zona alejada de la mancha urbana, con el fin de evitar que regresara a áreas habitadas.

Aunque el susto fue mayúsculo, las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas ni mordeduras, quedando todo en una intervención oportuna. El hecho generó inquietud entre vecinos del sector, quienes permanecieron atentos durante la movilización, recordando que este tipo de fauna puede aparecer en zonas habitacionales, especialmente en temporadas de calor.

Autoridades exhortaron a la ciudadanía a no intentar capturar este tipo de animales por cuenta propia y reportar de inmediato su presencia, ya que una reacción equivocada puede terminar en consecuencias graves.