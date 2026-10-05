Alertan por sujeto cerca de Secundaria 2

MONCLOVA, COAH.- Vecinos del sector sur de la ciudad alertaron por la presencia recurrente de un sujeto que, según reportes ciudadanos, habría estado molestando a jovencitas en las inmediaciones de la Secundaria General número 2 Emiliano Zapata.

La situación generó preocupación entre habitantes del Fraccionamiento Madero y Fraccionamiento Monclova, donde se ubica el plantel educativo.

De acuerdo con los reportes difundidos por vecinos, el individuo habría sido observado cerca de la secundaria durante los horarios de actividad escolar.

La inquietud aumentó después de que habitantes de la zona compartieran imágenes y videos en los que presuntamente aparece el señalado cerca de las instalaciones educativas.

Llamado a la precaución

Ante esta situación, vecinos hicieron un llamado a los padres de familia para extremar precauciones con sus hijas e hijos, principalmente durante los horarios de entrada y salida de los turnos matutino y vespertino.

Como medida preventiva, recomendaron acompañar a los estudiantes hasta la puerta del plantel y permanecer atentos durante los horarios de mayor concentración.

Solicitud de vigilancia

Los habitantes también solicitaron a las autoridades municipales reforzar los recorridos de vigilancia en los alrededores de la Secundaria General número 2, con el propósito de mantener presencia preventiva y atender cualquier reporte.

Hasta el momento, la información corresponde exclusivamente a señalamientos de vecinos y material difundido por particulares. No se atribuye al señalado la comisión de algún delito, debido a que en la información proporcionada no existe una denuncia formal o investigación que lo determine.

Los habitantes pidieron que el señalamiento sea atendido por las autoridades y que se mantenga vigilancia preventiva en los accesos y alrededores del plantel.