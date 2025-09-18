Pierden sus motos por escandalosos no dejaban dormir

MONCLOVA, COAH.- Dos jóvenes que se dedicaban a alterar la paz de los vecinos a bordo de sus motocicletas terminaron sin sus vehículos, luego que elementos de la Policía Municipal intervinieran durante la madrugada de ayer en la colonia El Campanario.

El incidente se registró tras varias llamadas al número de emergencias 911, donde habitantes del sector denunciaron que los motociclistas recorrían las calles causando disturbios con el ruido y maniobras peligrosas, impidiendo el descanso de las familias.

De inmediato, las unidades preventivas se trasladaron a la zona, logrando ubicar e interceptar a los revoltosos, quienes al notar la presencia de las patrullas intentaron evadir a la autoridad sin éxito.

Aunque los jóvenes no fueron detenidos, los oficiales aplicaron la sanción correspondiente asegurando las motocicletas, que fueron enganchadas por una grúa y trasladadas hasta el corralón municipal, donde permanecerán bajo resguardo hasta que sus dueños realicen los trámites legales para recuperarlas.

La Policía exhortó a los vecinos a seguir reportando este tipo de comportamientos que alteran la tranquilidad y ponen en riesgo tanto a los responsables como a terceros.