Autoridades buscan responsable de choque en Monclova

MONCLOVA, COAH.- La madrugada de este jueves se registró un aparatoso choque en la colonia Jardines del Valle, donde una mujer resultó con su automóvil deportivo destrozado luego de ser impactada por una camioneta cuyo conductor se dio a la fuga para no responder por los daños.

El accidente ocurrió alrededor de las 02:30 horas en el cruce de las calles Río Conchos y Río Papaloapan, cuando el conductor de una camioneta Ford Lobo color gris ignoró un señalamiento de alto y terminó proyectándose contra un Dodge Challenger, modelo 2015, de color blanco, que conducía Erika Guadalupe García Robles.

Tras el fuerte impacto, el presunto responsable decidió escapar del lugar, dejando abandonada a la afectada junto a su unidad deportiva, la cual acabó con severos daños en la carrocería. Vecinos que escucharon el estruendo fueron quienes solicitaron la presencia de las autoridades.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron minutos más tarde, pero el responsable ya había huido.

Los oficiales levantaron el peritaje correspondiente y recomendaron a la afectada proceder legalmente para dar seguimiento al caso.

La Policía 'peinó' las calles aledañas a fin de localizar la camioneta Ford y su conductor, a fin de que responda por los daños ocasionados.