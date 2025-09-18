Detenido en Monclova sujeto sorprendido consumiendo sustancias tóxicas

MONCLOVA, COAH.- Un hombre fue sorprendido drogándose en la calle y terminó tras las rejas, luego de ser detenido por elementos de la Policía Preventiva durante la madrugada de este jueves en la colonia Hipódromo.

El aseguramiento ocurrió minutos después de la medianoche, cuando oficiales que realizaban rondines de vigilancia detectaron a un sujeto consumiendo sustancias tóxicas sobre la calle 11, por lo que procedieron a su detención inmediata.

El individuo, identificado como José Ángel Esparza, fue despojado de la droga que utilizaba en ese momento y trasladado a la Comandancia Municipal, donde fue puesto a disposición del juez calificador en turno.

Tras ser presentado, el juez determinó que el detenido quedara encerrado tras las rejas bajo una falta administrativa menor, permaneciendo bajo custodia por varias horas hasta que se resolviera su situación.