Viernes trágico marcado con 5 decesos en Monclova y Nadadores

MONCLOVA, COAH.— La región centro de Coahuila vivió un "Viernes Negro" este 20 de marzo, tras registrarse tres hechos trágicos en menos de 12 horas que dejaron un saldo de cinco personas sin vida, entre ellas una joven pareja, una bebé, un hombre en Nadadores y un adulto mayor en un accidente carretero.

La jornada de luto comenzó durante la madrugada, cerca de las 05:30 horas, cuando un incendio consumió una vivienda en la colonia Independencia. En el interior quedaron atrapados una joven pareja y una bebé de un año de edad, quienes murieron calcinados sin lograr escapar de las intensas llamas.

El siniestro movilizó a elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, Policía Municipal y paramédicos de Cruz Roja Mexicana, quienes nada pudieron hacer por salvarles la vida.

Más tarde, alrededor de las 09:00 horas, la tragedia continuó en el municipio de Nadadores. En el patio de un domicilio de la Zona Centro fue encontrado sin vida Luis Gerardo Villarreal, de 43 años, quien fue descubierto por su esposa en una escena desgarradora.

El hombre decidió poner fin a su vida, lo que generó la movilización de corporaciones policiacas y agentes de la Agencia de Investigación Criminal, quienes dieron fe de los hechos, mientras personal de Servicios Periciales realizaba las diligencias correspondientes.

Cuando el día avanzaba, el tercer golpe llegó por la tarde. Minutos antes de las 16:00 horas, una volcadura en la curva del ejido El Águila, en el municipio de Nadadores, cobró la vida de José Manuel Díaz, de 63 años, quien viajaba desde McAllen, Texas, hacía Cuatro Ciénegas para asistir a una boda.

El automóvil en el que viajaba volcó de manera aparatosa, quedando completamente destrozado. En el lugar, el hombre perdió la vida, mientras que su sobrino, Leonardo Daniel Rodríguez Díaz, resultó lesionado y fue trasladado a un hospital.

En los tres casos, autoridades de los distintos niveles tomaron conocimiento, acordonaron las áreas y realizaron las investigaciones correspondientes.

Cinco muertes en un solo día marcaron a la región centro, dejando historias de dolor, familias destrozadas y un recordatorio brutal de lo impredecible que puede ser la vida.