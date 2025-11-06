Detenido joven por inhalar sustancias tóxicas en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Elementos de la Policía Municipal realizaron la detención de un joven durante la fría madrugada de este jueves, luego de sorprenderlo drogándose en calles del sector oriente de la ciudad.

Los oficiales realizaban un recorrido de vigilancia preventiva cuando, al pasar por una de las avenidas principales de la colonia Tierra y Libertad, observaron a un sujeto inhalando sustancias tóxicas en plena vía pública. Al notar la presencia de la patrulla, el joven intentó esconderse entre los vehículos estacionados, pero su intento fue inútil, pues los policías ya lo habían detectado.

Una vez asegurado, el detenido se identificó como Elder Viera, vecino de la misma colonia. Los uniformados procedieron a trasladarlo a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde quedó a disposición del juez calificador en turno.

Tras escuchar la versión de los hechos, el juez determinó su remisión a una celda por la falta administrativa de inhalar sustancias tóxicas en la vía pública. Elder permaneció tras las rejas por varias horas, hasta que recuperó la sobriedad.