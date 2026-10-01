Vuelca trailero en "La Muralla"

CASTAÑOS, COAH.- Un trailero resultó lesionado la mañana de este jueves, luego de volcar aparatosamente la pesada unidad que conducía sobre la carretera federal número 57, a la altura de La Muralla.

El accidente ocurrió alrededor de las 07:30 horas, lo que generó la movilización de paramédicos de Cruz Roja Mexicana y elementos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Castaños.

Identificación del Conductor

Los socorristas localizaron al conductor, identificado como Alexis Verduzco, en el interior del tráiler volcado, por lo que realizaron las maniobras necesarias para extraerlo de la unidad.

Una vez fuera de la pesada unidad, los bomberos le brindaron atención y lograron estabilizarlo, para posteriormente coordinar su traslado a un hospital de Monclova, donde recibiría atención médica.

Intervención de las Autoridades

Elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente y realizar el peritaje correspondiente, con el propósito de establecer cómo ocurrió la volcadura.

Tras las diligencias, los oficiales solicitaron el apoyo de una grúa para retirar el tráiler, que fue remolcado hasta un corralón.

Hasta el momento, las autoridades no habían determinado las causas que provocaron que el conductor perdiera el control de la pesada unidad.

Por fortuna, el accidente no dejó víctimas fatales y las investigaciones quedaron a cargo de la Guardia Nacional.